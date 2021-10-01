Дорога Салехард – Надым снова открылась для движения всех видов транспорта

С сегодняшнего дня возобновилось движение по дороге Надым – Салехард, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, трассу открыли в прошлом году, но уже в мае ее пришлось закрыть – талые воды фатально размыли некоторые ее участки. С этого времени и по 1 октября проводился ремонт. На дорогу пропускали только для транспортировки социально значимых грузов.

Также в региональном дептрансе сообщили, что, начиная с 10 октября 2021 года, на дорогу возвращается межмуниципальный автобусный маршрут Салехард – Надым – Салехард. Пассажирский транспорт будет ходить три раза в неделю. Время в пути – около пяти часов. Стоимость проезда составит 2 000 рублей.

Как уже писал «Новый День», почему дрогу размыл паводок и как ее будут ремонтировать, рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 01.10.21

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