105 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 95 из них зафиксировали у жителей региона, 10 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 50 974 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 670 ямальцев. У 85 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 31 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 697 ямальцев.

Как ранее сообщал «Новый День», накануне на Ямале было выявлено 103 случая ковида.

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