Бастрыкин взял на контроль историю про девочку, которую убили качели

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в ЯНАО.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по факту смертельного травмирования ребенка на детской площадке. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, ЧП произошло в Тазовском районе Ямала. В поселке Тазовский на игровой площадке на 5-летнюю девочку упали качели. Как выяснилось, они вообще не были никак закреплены. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Девочку доставили в Новоуренгойскую больницу, но врачи спасти ее не смогли. Ребенок умер.

Следственными органами СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».

Как ранее писал «Новый День», качели без креплений убили ребенка.

Тазовский район, Александр Непомнящий

Тазовский район. Другие новости 08.10.21

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