На Ямале осложняется ситуация с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом

На Ямале в последние две недели регионе отмечается ухудшение эпидемиологической обстановки. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции дополняется повышением заболеваемости сезонными ОРВИ. Рост отмечается во всех муниципалитетах округа, отмечают в пресс-службе правительства ЯНАО.

По данным статистики, на сегодняшний день в регионе первым компонентом вакцины о ковида привито 177 тысяч 495 человек, полностью завершили курс вакцинации 171 тысяча 54 человека. В первую волну активно прививались категории населения, которые часто контактируют с жителями. Практически в полном составе привились коллективы медучреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Однако для поддержания иммунитета необходима ревакцинация. Повторно прошли иммунизацию уже 6 110 ямальцев. Ставить прививку необходимо каждые 6 месяцев.

79 прививочных пунктов активно продолжают свою работу. В каждом из них созданы максимально комфортные условия для быстрого прохождения процедуры. В округе действуют как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации. Они расположены на базе медицинских учреждений и на объектах культуры, спорта, в крупных торговых комплексах. В регионе создан достаточный запас вакцин Спутник-V и Спутник Лайт.

Накануне в округ поступил препарат «ЭпиВакКорона». Это двукратная однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19. Поставки вакцины регулируются на федеральном уровне. Вакцина поступает на окружной склад еженедельно.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, проанализировав эпидемиологическую ситуацию в регионе, приняло решение по обязательной вакцинации некоторых категорий населения.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 08.10.21

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