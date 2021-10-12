Артюхов собирает вопросы ямальчан – 14 октября он ответит на них в прямом эфире

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новый прямой эфир. Он состоится 14 октября 2021 года на страничке главы округа в Инстраграме.

«В следующий четверг, 14 октября, в 19.00 выйду в прямой эфир в Инстаграме. Обсудим развитие нашего округа, планы на следующий год и всё, что вас волнует. Жду ваши вопросы в комментариях, в директе и во время эфира. До встречи!» – написал Артюхов.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», первые вопросы уже появились на страничке губернатора. Большая часть из них посвящена вопросам здравоохранения, вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Кроме того, граждан интересует рост цен на жилье, увеличившиеся тарифы на провоз животных самолетами базовой авиакомпании региона «Ямал» и т.д. Сбор вопросов от населения продолжается.

Как уже писал «Новый День», губернатор Ямала очень любит формат живого общения с населением, в частности, для того, чтобы ответить на все вопросы и узнать о проблемах округа, он третий год подряд по две недели путешествует по ЯНАО на автомобиле.

Салехард, Елена Васильева

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