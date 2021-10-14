Ямальским школьникам увеличили осенние каникулы – виноват COVID-19

Школьникам Ямала увеличили осенние каникулы. Они начнутся раньше и продлятся две недели: с 25 октября по 6 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Основная причина объявленного нововведения – ухудшение в регионе ситуации с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19. Мера вводится для предотвращения распространения заболеваний.

По последним данным, в ЯНАО на карантине находится 6% от общего числа школьных классов. По мнению специалистов, разобщение на две недели должно улучшить эпидемиологическую ситуацию в образовательных учреждениях.

Как ранее сообщал «Новый День», накануне на Ямале было выявлено 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 13.10.21

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