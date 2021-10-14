Губернатор Ямала снова вышел в эфир – ответить на горячие вопросы граждан

Сегодня, 14 октября, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел прямой эфир в Инстаграм, он продлился почти час. Глава региона отвечал на вопросы ямальцев. Они касались в основном традиционных для округа тем:медицина, строительство жилья, благоустройство и содержание дорог, образование.

Больше всего во время эфира губернатору поступало по теме обязательной вакцинации. По словам губернатора, цифры говорят сами за себя, количество тяжелых больных после вакцинации кратно отличается в меньшую сторону от тех кто вакцинацию не прошел.

Так же продолжая тематику COVID – Артюхов надеется что до локдауна дело не найдет, но еще раз подчеркнул, что ситуация тревожная.

При этом он напомнил, что школьники уйдут в конце октября на удлиненные каникулы, они продлятся на неделю дольше. В тоже время в колледжах каникулы увеличивать не планируется, при ухудшении эпидситуации будут отправляться на дистанционное обучение отдельные группы.

Был и ряд проблемных вопросов. Один из них касался вокзала в Коротчаево. Жителей округа интересует, когда он будет сдан. Артюхов тоже недоволен, потому как подрядчик не может назвать конкретных сроков строительства вокзала.

В округе планируется построить 25 новых школ. Еще 50 уже действующих, но морально устаревших, приведут в порядок и отремонтируют. Планы эти пока отложены на 2022 год.

И почти в самом конце эфира Артюхов анонсировал новое мероприятие. В этом году на Ямале пройдет Губернаторская новогодняя елка. На нее пригласят порядка 300 детей со всего округа. Это будут отличники, спортсмены и т.д.

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