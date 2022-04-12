Срок сдачи вокзала в Новом Уренгое затягивается на год

Ремонт вокзала на станции Коротчаево должны завершить до 30 августа 2022 года. Этот срок на год превышает обозначенный в контракте. Здание подрядчик планирует закончить 30 июня 2022 года, только после этого планируется сделать благоустройство объекта. Новые сроки 12 апреля назвали представители департамента строительства и жилищной политики Ямала во время онлайн совещания с застройщиками. Его проводил заместитель губернатора Ямала Александр Подорога.

Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Коротчаево – проблемный объект. Работы должны были завершить ещё в августе 2021 года. Однако этого не случилось, работы затянулись. В октябре 2021 года глава Нового Уренгоя Андрей Воронов говорил, что «подрядчик безответственно к этому (реконструкции – прим.ред.) подошёл» и обещал поставить вопрос ребром. Был ли наказан подрядчик за срыв сроков – неизвестно. Г-на Воронова цитировало издание «Ямал Медиа».

Контракт на реконструкцию вокзала в Коротчаево заключили в 2019 году «Дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО» и ООО «Специализированный застройщик «Северстройсервис». Тогда сумма контракта была 54,7 млн рублей.

В декабре 2021 года на объекте случилось ЧП – возник пожар, в результате которого погибли трое мужчин, в том числе несовершеннолетний. Как сообщали в Уральской транспортной прокуратуре, погибшие мужчины были работниками подрядчика «Северстройсервис».

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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