Сроки открытия вокзала в Коротчаево перенесли на следующий год

Сроки открытия вокзала на станции Коротчаево в Новом Уренгое в очередной раз перенесли. Теперь окружные власти обещают, что вокзал откроется в январе 2023 года. Об этом написал официальный представитель департамента имущественных отношений Ямала в телеграм-канале губернатора Дмитрия Артюхова.

«Вокзал в Коротчаево уже длительное время (точно больше года) не работает! Большинство такси едут проездом в новый Уренгой, и людям негде ожидать своего поезда. Сейчас наступила зима, на улице холодно, в относительном тепле можно ждать только в маленьком помещении кассы рядом с вокзалом, стоя. Пожалуйста, решите проблему с вокзалом!», – написала подписчица главы региона.

В ответ окружные чиновники сослались на организационные трудности. «Все работы уже завершены. В ближайшее время вокзал передадут в доверительное управление в целях организации обслуживания пассажиров, повышения уровня культуры обслуживания и качества оказываемых услуг. Начало работы вокзала запланировано на конец января 2023 года», – говорится в ответе Депимущества.

Власти Ямала сообщили о завершении ремонтных работ на станции ещё 1 сентября 2022 года. Но уже 11 ноября, а здание так и не открыли. Изначально планировалось завершить ремонт более года назад, но сроки затянулись. Во время ремонта в здании погибли рабочие во время пожара.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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