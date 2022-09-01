Власти Ямала сообщили о завершении ремонта вокзала в Новом Уренгое, где погибли рабочие

Власти Ямала сообщили о завершении ремонта железнодорожного вокзала на станции Коротчаево под Новым Уренгоем. При этом неясно, когда вокзал начнёт работать. Напомним, ремонт должен был завершиться ещё в 2021 году, но сильно затянулся.

Как уточняют в пресс-службе главы региона 1 сентября 2022 года, после капремонта в здании обновлены стены, витражи, оконные и дверные блоки, потолок. Заменены системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции, проложен дополнительный наружный кабель. С помощью обработки специальной огнезащитной краской восстановлено антикоррозийное покрытие несущих конструкций, в том числе свай. Также строители заменили кровлю и утеплили чердак.

«В процессе реконструкции использовались только материалы отечественного производства», – заверил замдиректора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрий Бойко, которого цитируют на официальном сайте правительства округа.

Ночью 22 декабря 2022 года в комнате отдыха в результате пожара в строящемся вокзале погибли трое рабочих. Ещё одному рабочему, который присутствовал во время ЧП, удалось спастись. Бригада рабочих незадолго до ЧП выпивала.

Контракт на реконструкцию вокзала в Коротчаево заключили в 2019 году «Дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО» и ООО «Специализированный застройщик «Северстройсервис». Тогда сумма контракта была 54,7 млн рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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