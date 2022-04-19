Рабочие, погибшие на вокзале в Новом Уренгое, выпивали незадолго до пожара

Во время пожара на станции Коротчаево Нового Уренгоя на месте ЧП был ещё один несовершеннолетний юноша. Ему удалось спастись. Трое членов его бригады во время пожара погибли, в том числе 17-летний парень. При этом незадолго до ЧП рабочие выпивали. Об этом сообщил новоуренгойский транспортный прокурор Вячеслав Строд в интервью «Ямал 1». Пожар произошёл ночью 22 декабря 2022 года в комнате отдыха.

По словам прокурора, двое несовершеннолетних были привлечены к труду законно, родители знали о том, что юноши работают на реконструкции вокзала на Ямале. Оба юноши прибыли из Оренбургской области.

«Помимо погибшего парня был в составе этой бригады ещё один несовершеннолетний. Он, к счастью, выжил. Мы разбирались с коллегами с вопросами системы профилактики. В силу требований закона несовершеннолетние имеют право осуществлять трудовую деятельность. Но в любом случае профилактика должна иметь место. Они (юноши – прим.ред), насколько помню, с Оренбургской области. Проверка показала, семьи были благополучные у обоих. Родители были в курсе, где их дети находятся. Поэтому по результатам мер в этой части мы не принимали», – рассказал г-н Строд.

Как пояснил г-н Строд, бригада рабочих незадолго до ЧП выпивала.

«В самом вокзале производились работы. В соседнем стояли балки, где вахтовые рабочие жили. И, соответственно, там происходила пересменка. Люди в помещении, где произошёл пожар, распивали спиртные напитки и, к сожалению, это и явилось следствием той трагедии, которая произошла», – отметил прокурор.

Он уточнил, что причина пожара всё ещё не установлена.

Ранее следователи демонстрировали кадры видеосъёмки с места ЧП – комната выгорела полностью. Ранее в Уральской транспортной прокуратуре сообщали, что погибшие мужчины были работниками подрядчика «Северстройсервис».

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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