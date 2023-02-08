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Среда, 8 февраля 2023, 11:12 мск

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Силовики назвали виновного в гибели троих рабочих во время пожара в ж/д вокзале Нового Уренгоя

фото – СУ СК ЯНАО

Следователи назвали виновного в смерти троих строителей железнодорожного вокзала в Коротчаево. Это ответственный за пожарную безопасность. По версии следователей, он не должен был позволять рабочим-строителям жить в незавершённом здании вокзала. Причиной же пожара стало замыкание электропроводки.

Подробности расследования раскрывают 8 февраля в следственном управлении СК Ямала.
Напомним, пожар случился 22 декабря 2021 года. Один из погибших – несовершеннолетний юноша. Он прибыл из Оренбургской области. Его родители знали о местонахождении сына.

«В Новом Уренгое в 2021 году обвиняемый, осуществляя по договору субподряда комплекс работ по монтажу и наладке силового электрооборудования, являлся ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. Мужчина проявил преступную небрежность, позволив работникам ИП на время выполнения работ поселиться в помещении железнодорожного вокзала»,– описывают суть обвинений в ведомстве.

Теперь мужчину будут судить.

Тела погибших нашли в комнате отдыха. Как сообщали в Уральской транспортной прокуратуре, погибшие мужчины были работниками ОАО «Северстройсервис». Новоуренгойский транспортный прокурор Вячеслав Строд отмечал, что бригада рабочих выпивала перед трагедией.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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