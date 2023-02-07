Полпред губернатора ЯНАО показала новый вокзал в Коротчаево

Представитель губернатора ЯНАО Наталья Рябченко показала новый вокзал в Коротчаево. Снимки она опубликовала на своей странице «ВКонтакте».

«Возобновил после реконструкции работу на станции Коротчаево прямо накануне Нового года. Ну само здание было уже старое, с 2003 года капитально не ремонтировалось, поэтому в 2019 году было принято решение о его полном обновлении. Ремонт правда сильно затянулся, сроки переносились. Генеральный директор компании #уренгойгидромеханизация Николай Горлач, многое что делает полезное в районе Коротчаево, помогал он и в ходе ремонта вокзала. Поскольку он ещё и депутат, а люди обращаются к нему с вопросами, то вместе решили посмотреть как обстоят дела на место. Начальник вокзала Наталья Пепелева все показала и подробно проинформировала: ремонт завершён, для пассажиров все удобства организованы, службы работают, есть замечания к строителям, которые устраняются, антитеррор и безопасность контролируется, обеспечена доступность для пассажиров с ОВЗ- это главное», – написала г-жа Рябченко.

Ранее власти обещали, что вокзал откроется в январе 2023 года. Однако до сих пор не было информации об официальном открытии.

Изначально планировалось завершить ремонт более года назад, но сроки затянулись. Во время ремонта в здании погибли рабочие во время пожара.

фото - личная страница Натальи Рябченко в "Вк"

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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