Во время пожара на вокзале Коротчаево погиб несовершеннолетний

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели трёх мужчин в ремонтируемом здании железнодорожного вокзала станции Коротчаево (Новый Уренгой). Квалификация – ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Ямала 27 декабря 2021 года. Пожар случился ночью 22 декабря.

Следователи подтверждают, что огонь возник в подсобном помещении. Один из погибших рабочих – несовершеннолетний, он 2004 года рождения. Молодой человек прибыл из Оренбургской области.

Силовики проверят, законно ли его привлекли к работам. «В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям руководства коммерческой организации, где работали погибшие», – отметили в ведомстве.

Ранее следователи публиковали видеозаписи с места трагедии.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»