На вокзале в Новом Уренгое сгорели трое рабочих

Силовики проводят проверку из-за смерти трёх рабочих во время пожара на вокзале в Коротчаево. По предварительным данным, которые озвучивает следственное управление на транспорте, мужчины делали реконструкцию вокзала. ЧП случилось ночью 22 декабря 2021 года.

На месте работают следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, а также новоуренгойский транспортный прокурор.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, погибшие мужчины были работниками ОАО «Северстройсервис». «Железнодорожный вокзал не функционировал в связи с его реконструкцией. Задержек поездов нет», – говорится в сообщении прокуратуры.

В МЧС Ямала уточнили, что огнём повреждена комната отдыха на площади 25 «квадратов». Огонь вспыхнул в 01:48. «В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники, а также 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники добровольной пожарной дружин», – добавили в управлении МЧС Ямала.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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