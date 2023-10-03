Суд установил виновного в смерти троих рабочих при пожаре на вокзале Коротчаево

В Новом Уренгое виновным в смерти при пожаре троих рабочих-строителей на железнодорожном вокзале признали представителя ИП. Он разрешил погибшим жить в строящемся здании, хотя не должен был по пожарным нормам этого допустить. Речь идёт о пожаре в здании вокзала Коротчаево, который случился в конце декабря 2021 года. Погибли трое мужчин, один из погибших был несовершеннолетним юношей.

Причиной возгорания стало замыкание электропроводки – об этом 3 октября 2023 года сообщили в Следкоме Ямала.

Судимый за нарушение противопожарных норм мужчина в 2021 году работал по договору субподряда. Он занимался монтажом и наладкой силового электрооборудования в рамках выполнения строительных работ по объекту «Железнодорожный вокзал» станции Коротчаево. Мужчина представлял интересы своего знакомого индивидуального предпринимателя.

Приказом на него была возложена ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

«Мужчина проявил преступную небрежность, позволив работникам ИП на время выполнения работ поселиться в помещении железнодорожного вокзала, находящегося на капитальном ремонте, и не являющегося пригодным для проживания граждан»,– уточнили а Следкоме.

22 декабря 2021 года ночью в подсобном помещении здания произошёл пожар. При его тушении обнаружены тела трех рабочих, причиной их смерти стало острое отравление окисью углерода.

Суд решил, что предприниматель должен отправиться на 3,5 года в колонию – поселение.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщали, что незадолго до трагедии мужчины распивали алкоголь.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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