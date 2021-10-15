В ЯНАО за сутки ковидом заболело еще 118 человек

На 118 случаев пополнилась за минувшие сутки коронавирусная статистика Ямала. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 52 090 человек. В структуре новых случаев 106 – приходятся на жителей округа, 12 – на вахтовых рабочих, прибывших из других регионов страны.

В больницы ЯНАО госпитализированы 745 с подтвержденным ковидом, в том числе 96 – в тяжелом состоянии. 18 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки в статистику летальности попал еще 3 случая, всего с начала пандемии в округе умерло 714 человек с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», сутки назад в ЯНАО было выявлено 117 случаев коронавирусной инфекции нового типа.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.10.21

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