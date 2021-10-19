Еще 1,5 миллиона рублей: дело экс-руководителя дорожного департамента ЯНАО прирастает новыми эпизодами

Уголовное дело в отношении экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО пополнилось еще одним эпизодом. Круг обвиняемых не расширился, но количество взяток выросло, сообщает следственный комитет ЯНАО. Доказан еще один эпизод.

За гарантированное заключение государственных контрактов, невмешательство заказчика в их исполнение, безусловное принятие и оплату руководители коммерческих организаций заплатили 1,5 миллиона рублей. Сейчас им дополнительно к имеющимся уголовным делам вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ – в отношении взяткополучателя и часть 5 стати 290 УК РФ – в отношении взяткодателей.

Как ранее писал «Новый День», по данным следствия, в 2019 году директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и два руководителя коммерческой организации, с которыми обвиняемого связывали доверительные отношения, вступили в преступное соглашение. Согласно достигнутой договоренности взяткодатели передали директору департамента взятку в размере 3 млн рублей за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем», – сообщили в ведомстве

По данным следователей взятку получил и еще один чиновник – начальник Надымского филиала ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа». Ему коммерсанты предложили более скромный «гонорар» -1 миллион 300 тысяч. Он также обязался предоставлять покровительство

В отношении обоих взяткодателей ранее были возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере». По решению суда экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО заключен под стражу.

Салехард, Александр Непомнящий

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