На Ямале каждая третья больничная койка занята пациентом с COVID-19

На Ямале осложняется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщает правительство региона. Каждая третья кока больничного фонда занята больным COVID-19. Всего в округе сейчас развернуто 984 койки для пациентов с коронавирусом. Это 30% от общего коечного фонда различных профилей в медорганизациях. При этом потребность в разворачивании новых коек в связи с заболеваемостью растет ежедневно.

Частично сокращена плановая помощь в Ноябрьске, Губкинском, Салехарде, Тарко-Сале. Персонал больниц переводят на усиление инфекционной службы.

По данным оперативного штаба на данный момент полный курс прошли вакцинации 181 841 жителей округа. Это составляет 49 процентов от необходимого.

Как писал «Новый День», за минувшие сутки на Ямале было выявлено 126 случаев коронавирусной инфекции нового типа, два человека скончались.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 19.10.21

Ледовые ограничения в акватории порта Сабетта введут 25 октября. / Арктическую кухню будут пропагандировать по всей России. / «Салехарддорстрой» два года без учета загрязнял воздух. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»