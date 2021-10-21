За сутки на Ямале зафиксировано еще 127 случаев COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 127 новых случаев COVID-19. Из них 117 – жители региона, 10 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 52 837.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 809 ямальцев. 107 в тяжелом состоянии, 24 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики не зарегистрировали случаев летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 728 ямальцев.

Как писал «Новый День», накануне в ЯННАО было зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции нового типа.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 21.10.21

Ученые рассказали, какой иммунитет сильнее: естественный или прививочный. / Продукцию птицефабрики «Боровская», где бушует птичий грипп, изымают из продажи в 22 регионах страны. / Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»