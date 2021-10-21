На Ямале вводят новые антиковидные ограничения, и вводится в действие система QR-кодов

В Ямало-Ненецком АО с 25 октября вводят в действие систему QR-кодов. Посещать ночные клубы, детские центры, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, театры и другие досуговые заведения можно будет только при наличии соответствующих справок.

Подтверждающими документами являются сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевание, либо отрицательный ПЦР-тест сделанный не позднее, чем за 3 дня до посещения заведения. Либо соответствующий QR-код. При этом, обязанности по контролю за наличием соответствующих документов возложили на организации.

Ранее, в округе продлили действующие ограничения до конца года. При выходе из дома необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 м. Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Напомним, что за минувшие сутки на Ямале было выявлено 127 новых случаев COVID-19. Из них 117 – жители региона, 10 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в оукруге с начала пандемии составило 52 837.

В больницах округа под наблюдением врачей находится 809 ямальцев. 107 из них – в тяжелом состоянии, 24 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

С начала пандемии от COVID-19 умерло 728 ямальцев.

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