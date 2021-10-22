На Ямале задержали браконьеров, добывших 11 глухарей

На Ямале поймали браконьеров, которые незаконно добыли 11 глухарей. Преступления были выявлены в ходе рейда в Надымском районе, сообщает «ЧП Ямал».

Инспекторы службы по охране биоресурсов региона с полицейскими в результате оперативных мероприятий задержали двоих жителей Надыма, которые производили незаконную охоту на боровую дичь. Ими было добыто 11 особей глухаря, шесть из которых самки. Ущерб, нанесенный природе, предварительно, оценивается в 270 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в ходе планового облета мест в Красноселькупском районе, где чаще всего встречаются браконьеры, инспекторы межрайонной группы по борьбе с браконьерством заметили разделанные туши лосей.

Как рассказали в МВД, размер причиненного ущерба составил более 160 тысяч рублей, что уголовным законодательством относится к особо крупному размеру, уточняет «Ямал-Медиа».

Как сообща ранее «Новый День», на Ямале также задержали браконьера, который пытался наловить кречетов.

Салехард, Елена Васильева

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