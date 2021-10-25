Сегодня в Ямало-Ненецком АО заработала система QR-кодов

С сегодняшнего дня, 25 октября посещать ночные клубы, детские центры, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, театры и другие досуговые заведения можно только при наличии QR-кода.

Напомним, основанием для его получения является либо вакцинация, либо перенесенный COVID-19 в предыдущие 6 месяцев. Еще один из возможных вариантов посетить массовые мероприятия – отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за 3 дня до предполагаемого мероприятия.

Как ранее писал «Новый День», Путин поручил ввести во всех регионах QR-коды и ускорить тестирование на Covid-19.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 25.10.21

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