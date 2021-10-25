На Ямале с сегодняшнего дня выход на лед обернется штрафом

С сегодняшнего дня в Ямало-Ненецком АО ходить по льду чревато штрафом. Запрет продлится до 30 ноября, сообщает «Ямал-Медиа».

«Толщина льда, способная выдержать вес человека – не менее 5 сантиметров. Для транспортных средств массой до двух тонн минимальным значением является 21 сантиметр. Грузовые транспортные средства допускаются к проезду при толщине льда более 40 сантиметров» – рассказал руководитель Салехардского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по ЯНАО Артур Бортвин.

Для снятия ограничений необходимо образование безопасной толщины льда. Между тем, за нарушение запрета предусмотрены штрафы. Пешеходы заплатят от 500 до 1000 рублей, а водители – от 2000 до 5000 рублей. Еще большие штрафы за перевозку по льду грузов или пассажиров – от 10 000 до 15 000 рублей.

Как сообщал «Новый День», на Ямал идет похолодание, к концу недели в некоторых районах округа температура может понизиться до -26 по Цельсию.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 25.10.21

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