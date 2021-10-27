российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 октября 2021, 14:24 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале решили усилить контроль над соблюдением противоэпидемических норм

Решение ужесточить контроль над соблюдением противоэпидемических норм принято сегодня на совещании при губернаторе ЯНАО.

Предприятий общественного питания и учреждений культуры должны ограничить заполнение мест в помещениях. Разрешено использовать только 50 процентов сидячих мест. Напомним, ранее было разрешено заполнять залы на 75%, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы не прекращаем полностью культурную и спортивную жизнь на Ямале. Но нужно понимать, что обязательное условие в таком случае – четкая дисциплина и граждан, и самих учреждений. Муниципалитетам необходимо наладить жесткий контроль и неукоснительное соблюдение противоэпидемических требований, нарушителей – наказывать», – пояснил Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что для мероприятий, семинаров, совещаний, которые можно провести в онлайн-режиме, лучше избрать именно такую форму.

Напомним, с 25 октября культурные, досуговые, спортивные заведения открыты только для жителей с QR-кодами о прививке или недавно перенесенном заболевании, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Как уже писал «Новый День», за последние сутки на Ямале было выявлено 134 случая Covid-19. От последствий ковида скончались еще три человека.

Салехард, Александр непомнящий

Салехард. Другие новости 27.10.21

134 случая Covid-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. / Ямалец убил шумного соседа, который мешал его матери. / На Ямале стоматологию защитили от террористов через прокуратуру и суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,