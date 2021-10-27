На Ямале решили усилить контроль над соблюдением противоэпидемических норм

Решение ужесточить контроль над соблюдением противоэпидемических норм принято сегодня на совещании при губернаторе ЯНАО.

Предприятий общественного питания и учреждений культуры должны ограничить заполнение мест в помещениях. Разрешено использовать только 50 процентов сидячих мест. Напомним, ранее было разрешено заполнять залы на 75%, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы не прекращаем полностью культурную и спортивную жизнь на Ямале. Но нужно понимать, что обязательное условие в таком случае – четкая дисциплина и граждан, и самих учреждений. Муниципалитетам необходимо наладить жесткий контроль и неукоснительное соблюдение противоэпидемических требований, нарушителей – наказывать», – пояснил Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что для мероприятий, семинаров, совещаний, которые можно провести в онлайн-режиме, лучше избрать именно такую форму.

Напомним, с 25 октября культурные, досуговые, спортивные заведения открыты только для жителей с QR-кодами о прививке или недавно перенесенном заболевании, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Как уже писал «Новый День», за последние сутки на Ямале было выявлено 134 случая Covid-19. От последствий ковида скончались еще три человека.

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