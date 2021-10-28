На Ямале белый медведь проник в вахтовый поселок, несмотря на закрытые ворота

На Ямале белый медведь пришел на территорию вахтового поселка Харасавэй. Как видно из видео, распространяемого местными телеграмм-каналами, хищник, судя по всему молодой, проник на территорию, протиснувшись под закрытыми воротами. Один из авторов ролика даже воскликнул по поводу увиденного: «Он же жидкий!» А когда косолапый проник на территорию, добавил: «Он дома».

Как следует отряхнувшись, косолапый по-хозяйски прошел мимо вагончиков, попозировал на камеру и удалился за бытовки, сообщает «Ямал-Медиа».

В текущем сезоне это уже не первая встреча жителей Харасавэя с белыми медведями. Один хищников недавно уже посещал поселковый порт. Сотрудники оценили его дружелюбие, но знакомиться ближе все же не стали. А в село Сеяху для отпугивания медведей даже завезли специальные наборы, в которые входят ракетница с зарядами и сигнальная шашка.

О наборах, отпугивающих белых медведей, можно почитать здесь.

Салехард, Елена Васильева

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