Ямальцам выдадут комплекты для отпугивания медведей

На Ямале семьям, проживающим в тундре, власти собираются выдать снаряжение, которое помогает отпугнуть диких животных. Для кочевых семей Ямальского района, находящихся в зоне обитания белых медведей, приобрели соответствующие комплекты. В них входят фальшфейеры, пусковые устройства-ракетницы с патронами и памятки с правилами поведения при встрече с медведями.

Как уже писал «Новый День», за последние несколько месяцев, хищники несколько раз выходили к стойбищам. Один раз хищник даже пытался угнать снегоход. Тундровикам для того, чтобы избавиться от непрошенных гостей часто приходится вызывать спасателей.

Отпугивающие наборы уже привезли в Сеяху, в ближайшее время решится вопрос с доставкой их до стойбищ оленеводов.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 23.09.21

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