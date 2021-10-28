Артюхов: потенциал Ямала составляет 10 трлн кубометров газа

Губернатор Ямала Артюхов оценил запасы газа, доступного к добыче в регионе. По его словам, речь идет о примерно 10 трлн кубометров.
Как сообщает ТАСС, до 70% российского газа добывается на Ямале в Надым-Пур-Тазовском регионе (НПТР).
«По оценкам, остаточные запасы газа в НПТР составляют около 10 трлн кубометров. Поэтому необходимо идти в более сложные проекты, которые требуют новых технологических решений. Основные источники прироста: газ с низким пластовым давлением – 3,8 трлн кубометров, сложные неокомские залежи газа – более 5,2 трлн кубометров, оставшиеся запасы – перспективные пласты для разработки: турон, юра – более 1 трлн кубометров», – цитирует Артюхова ТАСС.
Глава региона уточнил, что вовлечение в разработку сложных месторождений позволит обеспечить ресурсами Россию и выполнение всех внешних обязательств на ближайшие 10 лет.
«Себестоимость добычи с глубоких пластов дороже, однако наличие инфраструктуры и многокомпонентный состав газа – высокое содержание этана, ШФЛУ, конденсат – обеспечат высокий уровень рентабельности их разработки для недропользователей и обеспечат высокую бюджетную эффективность. Для разработки этих запасов нужна комплексная программа, которая включит в себя поиск технологических решений, создание нормативной базы и меры экономического стимулирования проектов», – пояснил Артюхов.
Напомним, как сообщал «Новый День», накануне в ходе совещания по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал Владимир Путин призвал пользоваться высокой конъюнктурой на рынке газа и вкладываться не только в развитие инфрастукрутры для добычи голубого топлива, но и самого Ямала.
Салехард, Елена Васильева
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