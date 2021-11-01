На Ямале еще десять детей, покусанных дикими собаками, получили денежные компенсации

На Ямале еще несколько детей, искусанных дикими собаками, получили денежные компенсации. Напомним, проблема бесхозных животных очень актуальна для региона и чиновники муниципалитетов по искам прокуратуры регулярно платят за травмы, которые получают взрослые и дети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, только в Салехарде в этом году зарегистрировано 10 фактов укуса несовершеннолетних безнадзорными собаками.

Прокуратурой города по каждому случаю направлены иски в суд о взыскании с органа местного самоуправления компенсации причинённого детям морального вреда.

Всего в текущем году в суд направлено 10 таких исков прокурора, 7 из которых рассмотрены и удовлетворены. В пользу детей взыскано более 100 тыс. рублей.

Фактическое возмещение причинённого вреда находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 01.11.21

На Ямале ученые наблюдают за уникальным лежбищем атлантических тюленей – другого такого в мире больше нет. / Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги остановилась. / На Ямале на месторождение к нефтяникам пришел замерзающий фламинго. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»