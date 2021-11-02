Мэр Лабытнанги ушла на карантин из-за COVID-19

Мэр Лабытнанги, соседнего со столицей Ямала города, ушла на самоизоляцию из-за коронавируса. COVID-19 у градоначальника подтвердил проведенный ПЦР-тест. Об этом Марина Трескова сообщила в соцсетях.

«Земляки, несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности, четвёртая волна коронавируса захватила и меня. Об этом свидетельствует положительный результат ПЦР-теста. Чувствую себя нормально, правда, есть характерные симптомы ОРВИ. Убеждена в том, что помогает справиться с недугом и оставаться работоспособной – прививка. Дистанцировалась, приступила к лечению, но остаюсь на связи с коллегами и с вами», – говорится в сообщении чиновницы.

При этом, Марина Трескова еще раз напомнила о необходимости вакцинации и пожелала всем здоровья.

Как ранее сообщал «Новый День», на Ямале за минувшие сутки было выявлено 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, 3 человека скончались.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 01.11.21

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