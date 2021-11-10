Поставки газа через трубопровод «Ямал – Европа» выросли на 25 процентов

Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа» увеличились на 25 процентов. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade.

Как уточняет ТАСС, прокачка с 8:00 до 9:00 мск составила 1,1 миллиона кубометров в час, что на четверть больше, чем во вторник вечером, когда она колебалась в районе 870-880 тысяч кубов.

До этого поставки прерывались на несколько дней, хотя шел реверс из Германии в Польшу. «Газпром» отмечал, что изменчивость спроса зависит от фактических потребностей покупателей, и подчеркивал, что выполняет заявки европейских потребителей в полном объеме.

Газопровод «Ямал – Европа» – один из основных маршрутов поставок российского газа в ЕС (наряду с «Северным потоком» и газотранспортной системой Украины). Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год, напоминает ТАСС.

Сейчас внимание участников рынка приковано к нему с учетом планов «Газпрома» увеличить поток в европейские подземные хранилища после завершения закачки резервуаров в России.

Как ранее писал «Новый День», на фоне увеличения поставок газа в Европу, цены на топливо упали ниже 800 долларов за 1 тысячу кубометров.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.11.21

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