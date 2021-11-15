Путин назначил Артюхова главой комиссии Госсовета по молодежной политике. Объясняем, что это значит

Президент России Владимир Путин внес изменения в Указ о вопросах Государственного совета Российской Федерации. Его решением главой комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика» назначен губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Благодарен президенту за оказанное доверие. За молодёжью – будущее нашей страны, именно она продолжат развивать её и менять к лучшему. Поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей. Работа с молодыми людьми – важнейшая стратегическая задача», – прокомментировал Дмитрий Артюхов.

По мнению политолога, представителя АПЭК в ЯНАО Алексея Климовского наделение Артюхова новыми полномочиями – это хорошее подспорье для будущего карьерного роста для ямальского губернатора. «Это признание его компетентности и определенных умений на региональном уровне и лестница для карьерного продвижения, возможность показать себя в решении общегосударственных проблем. Это решение принял президент и оно говорит о доверии президента к Артюхову. Думаю, новый глава комиссии будет формировать новые подходы к молодежной политике. Ему ведь 33 года и он лучше может понять молодежь, чем многие его коллеги-представитпли власти», – отметил политолог. Он также предположил, что если исходить из работы Артюхова губернатором, то можно ожидать, что он явно будет демонстрировать новые подходы в работе комиссии. «Он никогда не показывал себя так называемым ура-патриотом, он выступает за новые решения и новые технологии и за разговор с людьми на их языке», – отметил Андрей Климовский.

Как напоминает пресс-служба губернатора Ямала, в регионе по поручению Артюхова реализуется комплексная программа по поддержке молодёжи, которая включает в себя как федеральные, так и собственные региональные проекты. За последние три года почти на четверть увеличилось число участников детских и молодежных объединений. Больше чем на треть за последний год выросло количество молодых людей, участвующих в добровольческом движении. Самыми востребованными объединениями являются Волонтёры-медики, Волонтёры Победы, отряд «Лиза Алерт», «Зелёная Арктика». Округ оказывает им необходимую поддержку.

2021 год губернатор Дмитрий Артюхов объявил Годом талантов. Ямал – один из первых регионов страны, где началось создание арт-резиденций – современных пространств для творчества. Решение о создании такой сети по стране было принято на Арт-кластере «Таврида». Пилотным проектом стал «Полярис» в Салехарде, он уже запущен. В ближайшие 2 года арт-резиденции появятся в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Кроме того, в округе принято решение о запуске программы реновации объектов для молодежи.

Последние три года в регионе ведется системная работа со старшими школьниками, которая охватывает самые разные направления. Введены образовательные сертификаты, которые позволяют старшеклассникам проходить интенсивы с преподавателями ведущих вузов страны, детям и их педагогам выплачиваются премии в 100 тысяч рублей за получение 100 баллов на ЕГЭ и от 15 до 300 тысяч рублей за достижения на Всероссийской олимпиаде школьников. Ежегодно все больше талантливых детей выезжают на стажировки или интенсивы в лучшие образовательные центры страны, такие как «Сириус» или «Иннополис». Растет количество ямальцев, которые выезжают на смены в международных детский центр «Артек».

В этом году на территории округа состоится Форум молодых лидеров стран Арктического совета ICE, в нём запланировано участие представителей всех 8 стран Арктического совета. В следующем году округ организует Международный фестиваль молодёжи коренных народов Арктического региона. Эти мероприятия входят в план председательства России в Арктическом совете.

Москва, Елена Васильева

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