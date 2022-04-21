На Ямале проходит выездное заседание комиссии госсовета

В Салехарде (ЯНАО) проходит выездное заседание комиссии госсовета по молодёжной политике. В нём очно принимают участие глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, представители министерств и крупнейших компаний страны. Об этом сообщает 21 апреля телеграм-канал «Пул 89».

Там называют и главные темы встречи. Это возможности для развития и самореализации молодых людей, анализ лучших практик по работе с молодёжью, инфраструктура для молодёжи (как преобразить существующие дома культуры и молодёжные центры, чтобы они стали по-настоящему востребованными и полезными», формирование системы кадров для работы с молодёжью.

Напомним, главой комиссии Госсовета по направлению «Молодёжная политика» назначен губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

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