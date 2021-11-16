На Ямале продолжат строить деревянные дома

На Ямале в ближайшие годы не планируют отказываться от практики возведения деревянных домов. Кроме того, приобрести такое жилье теперь будет доступно за счет средств соцвыплаты для приобретения недвижимости взамен земельного участка: соответствующие изменения готовятся утвердить ямальские власти, сообщает «Ямал 1».

Строительство «деревяшек» в труднодоступных локациях региона – мера вынужденная и обусловлена территориальными особенностями. При этом, утверждают специалисты, современное деревянное жилье отвечает всем требованиям качества. Поэтому выплата на приобретение жилья в таких домах будет хорошим подспорьем для многодетных. «В программу вносятся изменения, которые позволят многодетным семьям использовать на сельских территориях выплату для приобретения жилья в деревянном исполнении, со сроком ввода не более восьми лет. Делается это с учетом специфики отдаленных поселений, где нет многоэтажного строительства, а дома возводятся по современной технологии с использованием деревянных изделий, изготовленных в заводских условиях со сроком эксплуатации, сопоставимым с иными капитальными постройками», – прокомментировали изменения в аппарате губернатора. Изменения, напомним, власти решили внести после многочисленных обращений ямальцев, в том числе во время «Честного маршрута», когда люди обратились напрямую к губернатору. Северяне попросили расширить возможности программы. Сейчас ямальские родители за счет маткапитала могут приобрести жилье, изготовленное из определенного материала – не в деревянном исполнении.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 16.11.21

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