На Ямале за сутки выявили 143 новых случая COVID-19

143 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявили за последние сутки на Ямале. ОТ осложнений, вызванным ковидом скончалось еще три человека, сообщает региональный оперативный штаб.

Из общего числа болеющих 793 госпитализированы с внебольничными пневмониями, 93 человека находятся в тяжелом состоянии, 21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 56 806 человек, ковидная летальность в округе составила 819 человек.

Как ранее писал «Новый День», накануне на Ямале было выявлено 143 новых случая коронавируса.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»