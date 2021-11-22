Артюхов будет проверять ямальских чиновников на коррупцию

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будкте проверять чиновников на коррупцию. Соответствующий проект разрабатывает региональное правительство, сообщает портал «Ямал 1» со ссылкой на аппарат главы округа.

Уточняется, что Дмитрий Артюхов будет самостоятельно назначать проведение проверок в отношении высокопоставленных чиновников. До этого момента такие полномочия имели лишь определенные ответственные лица.

Помимо прочего, предусматривается, что губернатор также будет проводить антикоррупционные проверки в отношении руководителей государственных учреждений округа.

В настоящее время такими полномочиями наделены только руководители государственных органов, являющиеся учредителями госучреждений.

Ранее сообщалось, что в России утвержден план противодействия коррупции до 2024 года. В частности, до осени 2023 года будут проанализированы коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций и предусмотрены запреты на работу в госорганах коррупционеров, которые отделались штрафами.

Ранее «Новый День» писал о том, что Путин назначил Артюхова главой комиссии по молодежи в Госсовете РФ.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»