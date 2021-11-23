Вертолет «Газпром авиа» с вахтовиками совершил внеплановую посадку в Надыме

Второй за две недели авиаинцидент с машинами из парка «Газпром авиа» и вахтовиками на борту произошел в ЯНАО. Сегодня, 23 ноября в Надыме совершил незапланированную посадку вертолет крупнейшего газобытчика страны. Транспортная прокуратура уже проводит проверку по данному факту.

Вертолет Ми-8 авиакомпании, выполнявший коммерческий рейс по маршруту Надым -Бованенково, в 11 утра вернулся на аэродром вылета.

Предварительная причина – загорелось табло «стружка в главном редукторе». Спустя час после вылета воздушное судно совершило благополучную посадку.

На борту находились 3 члена экипажа и 21 пассажир заказчика. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, что 11 ноября на Ямале совершил внеплановую посадку самолет «Газпром авиа». Судно, направлявшееся в Москву, предварительно, приземлилось в Надыме из-за неисправности системы кондиционирования. Чартерный рейс перевозил работников заказчика – на борту находилось 29 человек.

Как ранее сообщал «Новый День», пассажиров рейса, согласно требованиям закона, разместили в гостинице на время задержки. Обстоятельства воздушного инцидента проверяются.

Надым, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»