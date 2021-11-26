На Ямале коммунисты продолжают акции протеста против QR-кодов. Как сообщает сайт КПРФ, в Новом Уренгое коммунист Евгений Щитиков провёл одиночный пикет у торгового центра «Солнечный» против повсеместного введения личных QR-кодов граждан.

«В Ноябрьске прошел флешмоб против «цифрового рабства», за человеческое достоинство. В настоящее время КПРФ активно ведет сбор подписей против введения личных QR – кодов для доступа граждан в общественные места и к транспортным услугам», – сообщается на сайте коммунистов.

Напомним, что лидера ямальских коммунистов Елену Кукушкину, выступающую против куар-кодирования подвергли публичному осуждению на последнем заседании законодательного собрания, членом которого она является. Ее даже пригласили в «красную зону», что коммунистка смогла сравнить, как протекает коронавирус у привитых и не привитых пациентов. Озвучил приглашение присутствовавший на заседании заместитель главного врача окружной клинической больницы Владимир Мартынюк после того, как Елена Кукушкина высказалась против обязательной вакцинации и QR-кодов.

Салехард, Елена Васильева

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