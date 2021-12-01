Полковник Олег Гилёв утверждён в должности начальника управления МЧС Ямала

Полковник внутренней службы Олег Гилёв назначен начальником главного управления МЧС по ЯНАО. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 29 ноября 2021 года.

В управлении МЧС г-н Гилёв служит с октября 2021 года – он был врио начальника Главка.

Как сообщают в пресс-службе управления МЧС Ямала, Олег Владимирович Гилёв в МЧС России с 2011 года. Возглавлял вновь созданный факультет техносферной безопасности Уральского института ГПС МЧС России. С 1 сентября 2017 года назначен на должность заместителя начальника этого учебного заведения.

Салехард, Наталья Ефремова

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