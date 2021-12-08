Замначальника МЧС России Супруновский встретился с губернатором Артюховым

На Ямале побывал заместитель главы МЧС России – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору генерал-лейтенант Анатолий Супруновский. Он провёл встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым вместе с новым начальником управления МЧС Ямала Олегом Гилёвым.

Г-н Гилёв был назначен на должность указом президента Владимира Путина 29 ноября 2021 года. На встрече обсудили совместную работу правительства и МЧС во время ЧП на территории региона.

«Мы всегда готовы оказать ведомству поддержку. Убеждён, что наше взаимодействие останется на таком же высоком уровне», – сказал Дмитрий Артюхов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Салехард, Наталья Ефремова

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