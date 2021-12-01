Ямал: ковид за сутки выявлен у 129 человек

129 случаев коронавирусной инфекции нового типа были выявлены за минувшие сутки в ЯНАО. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии было выявлено 58 577 заболевших COVID-19. В числе новых инфицированных 123 – местные жители, 6 – вахтовые рабочие, прибывшие из других регионов России.

В больницы округа госпитализированы 538 человек с ковидом и внебольничными пневмониями, состояние 73 человек оценивается как тяжелое, 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии от последствий коронавируса в округе умерло 866, в том числе 4 – за последние сутки.

Как ранее писал «Новый День», 30 ноября 2021 года на Ямале был выявлен 131 человек с коронавирусной инфекцией нового типа.

Салехард, Елена Васильева

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