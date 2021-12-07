«Коптевский маньяк» на Ямале уже несколько лет выигрывает суды по потерянным письмам

Отбывающий на Ямале пожизненный срок убийца Сергей Застынчану отсудил у ФСИН России 1 тыс. рублей за потерянные письма. Такое решение принял суд ЯНАО по апелляционной жалобе заключённого 25 ноября 2021 года. В распоряжении агентства «Новый День» есть решение суда.

Застынчану был осужден в 2005 году. Суд признал его виновным в убийстве четырёх человек и разбойных нападениях. В девяностых он приехал в Россию на заработки из Молдавии. В начале двухтысячных убил четырёх пожилых женщин ради наживы. В СМИ его иногда называют «коптевским маньяком», хотя суд признал убийцу вменяемым. Он отбывает наказание в «Полярной сове» (ИК-18). С 2016 года Застынчану регулярно судится с ИК-18, «Почтой России» и ФСИН из-за того, что его письма не доходят до адресатов или письма не приходят ему. В 2019 году суд взыскивал несколько сотен рублей в пользу Застынчану с «Почты России». Ещё раньше – несколько тысяч. На этот раз виновным в потере писем признаны сотрудники службы исполнения наказаний.

Судебный процесс в окружном суде Ямала был связан с потерей писем осуждённого в 2018 году. Он отправил корреспонденцию в Лабытнангский городской суд. В апреле 2018 года – апелляционную жалобу на своё дело, а в июне того же года – просьбу рассмотреть его письма поскорее. Письма вовремя не пришли. Застынчану предположил, что сотрудники колонии намеренно уничтожили его корреспонденцию.

В суде выяснилось, что письма всё-таки были направлены в суд, но лишь спустя несколько месяцев после того, как заключённый передал их сотрудникам колонии – в сентябре 2018 года. Убийца просил взыскать с УФСИН и колонии компенсацию морального вреда в 250 тыс. рублей. Суд первой инстанции – городской суд Лабытнанги – отказал.

Застынчану подал апелляцию. В суде Ямала сотрудники колонии пытались доказать, что виновата в недоставке писем «Почта России». Однако им это не удалось.

Окружной суд решил, что сотрудники ФСИН недобросовестно выполняли свои обязанности. И Застынчану совершенно правильно расценил бездействие сотрудников колонии как унижение его личности. В итоге – моральные страдания заключённого оценены в 1 тыс. рублей. Эту сумму взыскивают с ФСИН. Её оплатит бюджет РФ.

Салехард, Наталья Ефремова

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