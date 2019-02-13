«Почта России» на Ямале каждый год теряла письма серийного убийцы

Почта России на Ямале регулярно теряла письма серийного убийцы Сергея Застынчану. Такие инциденты случились в 2015, 2017 и в 2018 годах. Корреспонденция, которую заключенный отправляла из колонии, не доходила до мест назначения. И осужденный несколько раз пытался взыскать с почты моральный вред через суд. Было несколько процессов. В ходе последнего, который завершился в январе 2019 года, ему удалось доказать, что письма были потеряны. При этом сумма компенсации оказалась смехотворной – всего 200 рублей. Об этом говорится в материалах суда, сообщает агентство «Новый День».

Приговоренный к пожизненному наказанию Сергей Застынчану отправлял в марте 2018 года письма из колонии «Полярная сова» в Харпе. Это были два простых письма в адрес суда ЯНАО. До адресата они так и не дошли. На претензию осужденного почта не ответила.

Застынчану, обращаясь в суд, указал, что испытывал моральные страдания в связи с утерей писем. Он оценил моральный вред в 21 тыс. рублей. Но суд посчитал, что эта сумма «не адекватна характеру и последствиям нарушения права». И потому присудил ему всего 200 руб. Также Почте России придется заплатить штраф в 100 рублей.

Ранее 12 июля 2017 года из той же колонии письмо Застынчану было отправлено в прокуратуру Ямала. И оно также не дошло. Правда по этому иску суд решил, что истец не смог доказать факт отправления письма (хотя это подтверждалось справками колонии). И не удовлетворил его требования. При этом суд отметил, что именно колония неправильно передала письма Почте России.

Еще одно решение было 15 февраля 2018 года по поводу писем Застынчану в лабытнангский городской суд. И тогда судья присудил осужденному две тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее суд признал г-на Застыначну виновным в убийстве четырех женщин и разбойных нападениях. По версии суда, прибывший из Молдавии на заработки мужчина убил пожилых дам, чтобы украсть их деньги.

Салехард, служба информации

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