На Ямале распространяется гонконгский грипп, запрещены мероприятия в помещениях

На Ямале зафиксирован рост заболеваемости гонконгским гриппом. В связи с этим вводятся новые ограничения, в том числе по проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко, которое датировано 6 декабря.

За 48 неделю 2021 года зарегистрировано 109 заболевших гриппом А H3N2. С нарастающим итогом в эпидсезоне 2021-2022 зарегистрировано 263 заболевших гриппом, в том числе 99,2% – гриппом А H3N2. Только за одну 48 неделю в регионе 13.9 тыс. человек обратились в больницы с симптомами ОРВИ.

За 48 неделю зарегистрировано 152 случая заболевания внебольничной пневмонией. 83% больных – старше 18 лет. Причём более 95% – это пневмонии средней тяжести.

«Запретить до особого распоряжения проведение спортивных, культурных, зрелищных массовых мероприятий в закрытых помещениях с учётом фактической эпидемической ситуации. Обеспечить соблюдение масочного режима в учреждениях, на предприятиях до особого распоряжения, начиная с 7 декабря 2021 года.

Также г-жа Нечепуренко просит глав мониторить запасы противовирусных препаратов в аптеках.

В больницах введены карантинные мероприятия, в том числе запрет на посещение больных. Также в больницах необходимо развернуть дополнительные отделения для больных с подозрением на грипп или уже больных гриппом, с отдельным гардеробом, администратором и кабинетами. Также главный санитарный врач Людмила Нечепуренко рекомендовала Депздраву создать группу врачей-консультантов по лечению гриппа и пересмотреть подходы к оказанию первичной медпомощи (помощь в поликлиниках и ФАП) для качественной дианостики.

Как ранге сообщал Роспотребнадзор, гонконгский грипп – это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А. Инфекция локализуется в полости носа и ротоглотки, поражая слизистую, что выявляется по симптомам, которые часто проявляются при воспалительных процессах данных областей.

Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Наиболее частыми последствиями гриппа H3N2 считаются бактериальные воспалительные процессы в различных органах и системах. В первую очередь, это пневмония, воспаления придаточных пазух (гайморит, фронтит), отит, а также пиелонефрит, миокардит, реже – менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.

Салехард, Наталья Ефремова

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