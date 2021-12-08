Роспотребнадзор Ямала объяснил, в каких городах и районах отменят мероприятия в помещениях

В управлении Роспотребнадзора Ямала сообщили, что постановление главного санврача округа Людмилы Нечепуренко не обязывает всех глав с 7 декабря запретить массовые мероприятия. Запрет должен быть введён при превышении порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пороги заболеваемости на обозначены. Постановления управления Роспотребнадзора были опубликованы на сайте ведомства 7 декабря 2021 года.

Как разъяснила ИА «Север-Пресс» начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории ведомства Светлана Познахарева, решение о запрете массовых мероприятий (с числом участников более 50) в помещениях должны принимать оперштабы городов и районов.

«В каждом городе и районе есть свой оперштаб по недопущению распространения опасных инфекций, в него входят врачи, эпидемиологи, специалисты администраций, сотрудники правоохранительных и надзорных органов. В зависимости от эпидситуации они решают, ввести ограничения или нет. Если в городе или районе эпидпорог по заболеваемости превысит допустимые нормы, то вводится запрет на массовые мероприятия. Ещё раз подчеркиваю, каждое муниципальное образование принимает самостоятельно такое решение», – уточнила г-жа Познахарева.

Ранее в управлении Роспотребнадзора опубликовали материалы, согласно которым в регионе растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом. Санитарные врачи рекомендовали Депздраву, главам и медучреждениям принять дополнительные меры. В частности, создать группу по лечению граждан от гриппа и перемотреть подходы к оказанию медпомощи в первичном звене здравоохранения.

Салехард, Наталья Ефремова

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