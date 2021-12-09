Экс-глава «Ямалгосснаба» стал вице-губернатором в Липецкой области

Выходец с Ямала Александр Рябченко решением совета депутатов Липецкой области назначен первым заместителем губернатора Липецкой области 9 декабря 2021 года. При этом, как сообщает издание gorod48.ru, 12 народных избранников проголосовали против. Представители фракции КПРФ публично раскритиковали назначение, пишут журналисты.

Кстати, именно попадание в Липецкий областной Совет депутатов большого числа коммунистов политологи считают просчётом г-на Рябченко как куратора внутренней политики в региона в период выборов.

Вместе с этим накануне голосования политическая повестка региона была очень активной. В телеграм-канале «Чернозем» появился документ, свидетельствующий о том, что губернатор Игорь Артамонов представил г-на Рябченко к награде орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В регионе чиновник работает с 2018 года. Получить комментарии о достоверности или недостоверности этой информации в администрации Липецкой области пока не удалось – там попросли направить запрос. Как только ответ поступит, «Новый день» его опубликует.

Сегодня выступая на заседании думы Александр Рябченко ответил тем, кто его критикует и считает «варягом». «Мои родители крестили меня в селе Лев-Толстовкого района. Я не считаю назначение на эту должность наградой, это серьёзная ответственность, взять её на себя я готов, чтобы с честью и достоинством выполнять эту работу. Готов трудиться на благо липецкой земли, которая для моей семьи не чужая», – цитирует чиновника lipetskmedia.ru.

В бытность работы на Ямале г-н Рябченко в том числе успел потрудиться в качестве руководителя одиозного госпредприятия «Ямалгосснаб».

Биографическая справка:

Александр Николаевич Рябченко родился в 1987 году в городе Новый Уренгой Тюменской области. В 2009 году окончил Государственный университет управления, в 2014 году – Сингапурский институт управления и развития.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером по организации и управлению строительным производством ООО «Стройгазконсалтинг». С 2009 по 2015 год занимал ряд должностей в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе работал помощником губернатора. В 2015-2017 годах – генеральный директор Государственного казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский». Затем до 2018 года руководил государственным унитарным предприятием «Ямалгосснаб». С ноября 2018 года занимал должность управляющего делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 2018 года – вице-губернатор Липецкой области.

Липецк, Салехард, Наталья Ефремова

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