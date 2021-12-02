Ямальский VIP получил неожиданное повышение в администрации Липецкой области

Чиновник с Ямала Александр Рябченко получил повышение в администрации Липецкой области. Он назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Теперь по уставу области кандидатура г-на Рябченко будет предложена депутатам Липецкого областного Совета для согласования в должности первого вице-губернатора, пишет издание gorod48.ru.

Пока что функционал нового первого заместителя не определён до конца – в администрации региона идёт перенастройка и кадровые рокировки. Но ранее, будучи заместителем главы администрации, он курировал в том числе внутреннюю политику. В сентябре 2021 года в Липецкой области прошли выборы не только в Госдуму, но и в областную думу, куда коммунистам удалось провести рекордное количество одномандатников – 12 из 28 (тогда как в прошлом созыве все одномандатники были единороссами). Это политологами было расценено как серьёзный проигрыш «ЕР» и команды областной администрации. В рейтинге замов по внутренней политике канала «замгубернаторы» по итогам сентября г-н Рябченко получил статус «аутсайдера».

Политолог Владимир Слатинов в своём аккаунте в Фэйсбук», оценивая назначение г-на Рябченко на пост и.о. первого заместистеля главы администрации, отмечает, что решение неочевидное и даже сомнительное.

«Повышение до уровня первого заместителя главы региона Александра Рябченко, курирующего, помимо прочего, внутреннюю политику, вызывает явное недоумение – как раз с качеством политического менеджмента в Липецкой области в последнее время стало как-то слишком худо. Эффективность куратора этой сферы явно невысока, но его статус растёт, а функционал расширяется. Это наводит на мысль про то, что мотивы повышения не только чисто «менеджерские», но и лежат в области личной лояльности и неформальных связей», – пишет эксперт.

Александр Рябченко работал на Ямале в том числе в должности руководителя ГУП «Ямалгосснаб», транспортно-гостиничный комплекс «Ямальский» (резиденция губернатора) и год – в статусе управляющего делами правительства ЯНАО. Его мать – полномочный представитель прежнего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, сестра также работала с Дмитрием Николаевичем.

Согласно официальной биографии, Александр Николаевич Рябченко родился в 1987 году в городе Новый Уренгой. В 2009 году окончил Государственный университет управления, в 2014 году – Сингапурский институт управления и развития.

Салехард, Липецк, Наталья Ефремова

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