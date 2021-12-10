В государственно-правовом департаменте Ямала новый руководитель

В правительстве Ямала назначение – с 9 декабря руководителем государственно-правового департамента стала Оксана Федоренко. До этого момента она была исполняющим обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщают в пресс-службе правительства 10 декабря 2021 года.

Согласно официальной справке, г-жа Федоренко в 2001 году окончила Уральскую государственную юридическую академию, получив квалификацию «юрист». В 2019 году получила диплом магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление», окончив Российскую академию народного хозяйства при Президенте РФ.

В органах госвласти Ямала работает с 2002 года. С 2010 года была заместителем директора в департаменте, который сейчас возглавила.

Главой департамента ранее был нынешний депутат Госдумы от Ямала Дмитрий Погорелый.

Салехард, Наталья Ефремова

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