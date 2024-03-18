Экс-директор департамента в правительстве ЯНАО получил почётное звание от губернатора Артюхова

Губернатор Артюхов присвоил почётное звание бывшему директору государственно-правового департамента ЯНАО Оксане Федоренко. Об этом сообщается в распоряжении главы региона.

«За многолетний добросовестный труд и заслуги в совершенствовании правовой базы Ямало-Ненецкого автономного округа присвоить профессиональное почётное звание «Заслуженный юрист Ямало-Ненецкого автономного округа» Федоренко Оксане Викторовне», – говорится в документе.

Г-жа Федоренко в декабре 2021 года возглавила государственно-правовой департамент. Однако позднее была смещена на позицию заместителя ведомства.

В январе 2024 года департамент официально возглавила Зульфия Кадырова, которая до этого была и.о. руководителя.

Салехард, Наталья Ефремова

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