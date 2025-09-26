На Ямале отменили доплаты чиновникам за учёную степень

Депутаты Заксобрания Ямала отменили надбавки для чиновников за учёную степень и почётное звание. Сейчас эти надбавки составляют 30 процентов от оклада.

Как пояснила сегодня, 26 сентября, на заседании ЗС Ямала докладчик – депутат Наталия Фиголь, оптимизация коснётся небольшого числа людей: 20 – в сфере государственной гражданской службы, и 23 – на государственных должностях автономного округа.

«Это связано с единым подходом на федеральном уровне. Это (введение подобных доплат – прим.ред.) отнесено на сферу ведения субъектов. Изучив практику других субъектов, опираясь на логику федерального законодательства, принято такое решение», – пояснила причину принятия решения г-жа Фиголь.

Она не смогла ответить на вопрос депутата Елены Кукушкиной и назвать сумму экономии, которая образуется после отмены доплат.

Если говорить о примерных суммах, то можно обратиться к документам, которые регламентируют оклады чиновников. Например, оклад руководителя аппарата губернатора составляет всего 20 тыс. 247 рублей. Треть от него – это порядка 7 тыс. рублей. Заместитель директора департамента – начальник управления имеет оклад в 17 тыс. 918 рублей. Доплата за учёную степень или почётное звание составляла около 5,3 тыс. рублей.

При этом на одном окладе ямальские чиновники не остаются, они по-прежнему будут получать ежемесячные денежные поощрения, доплаты за работу с гостайной, за выполнение особо сложной работы, за особый режим работы, другие доплаты и премии. В итоге с этими доплатами и премиями зарплаты дорастают до сотен тысяч рублей. Кроме того, они имеют право на отдых в санатории, выплаты к праздникам, ДМС и множество других льгот.

Салехард, Наталья Ефремова

